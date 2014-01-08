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محافظ كفر الشيخ يصرف 5 آلاف جنيه لأسرة مراكبي لقي مصرعه برصاص خفر سواحل تونس

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محافظ كفر الشيخ يصرف 5 آلاف جنيه لأسرة مراكبي لقي مصرعه برصاص خفر سواحل تونس محافظ كفر الشيخ يصرف 5 آلاف جنيه لأسرة مراكبي لقي مصرعه برصاص خفر سواحل تونس

أرشيفية

قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، صرف 5 آلاف جنيه لأسرة الصياد المصري أنيس إبراهيم حسين عبيد، 32 سنة، من قرية برج مغيزل مركز مطوبس بكفر الشيخ، والذي لقي مصرعه في تونس بعد تعرض مركبه “أبو أنيس” لإطلاق نار من قبل لنش حربي تونسي، بتهمة عدم الامتثال للأوامر بالوقوف، ودخوله بدون تصريح للمياه الإقليمية، مما أدى لوفاته في الحال وإصابة 5 آخرين، واحتجاز المركب الذي كان على طاقمه 18 صيادًا.

وقال محافظ كفر الشيخ: إنه يسعى لدى الخارجية المصرية والسفارة المصرية بدولة تونس لإنهاء إجراءات وصول جثمان الصياد، وتكليف مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ بصرف تعويض آخر مناسب في مثل هذه الحالات مع صرف معاش شهري للأسرة.

وأعرب المحافظ عن عزائه ومواساته لأسرة المتوفى، وتمنى الشفاء العاجل لباقي طاقم المركب المحتجز بدولة تونس .

وأكد أحمد نصار، نقيب الصيادين، إن المركب قد خرج من 15 يوما من بوغاز رشيد للصيد بالقرب من مالطا في المياه الدولية، وإن السلطات التونسية تعمدت إطلاق النار علي المركب وقتل الصياد وإصابة 5 آخرين، مطالبا هيئة الملاحة البحرية بفتح تحقيق في الواقعة .

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