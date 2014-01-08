إصابة 10 أشخاص في اشتباكات بين الإخوان والأهالي بالبحيرة

أسفرت الاشتباكات التي وقعت بين أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط مبنى المحكمة الجزئية عن إصابة 10 أشخاص.

> وكان أهالي أبو المطامير تصدوا لمسيرة لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية انطلقت، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من مسجد الشيخ خالد، منددة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من أنصار الجماعة الإرهابية، مما أدى لهجوم الأهالي عليهم.