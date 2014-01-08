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مدير مستشفى بجنوب سيناء: الأطباء لهم حقوق.. لكن الإضراب يضر بمصلحة المواطن

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مدير مستشفى بجنوب سيناء: الأطباء لهم حقوق.. لكن الإضراب يضر بمصلحة المواطن مدير مستشفى بجنوب سيناء: الأطباء لهم حقوق.. لكن الإضراب يضر بمصلحة المواطن

كتب : محمد شريف منذ 40 دقيقة

أكد عبدالحكيم منصور، مدير مستشفى "طور" بجنوب سيناء، أن الأطباء الموجودين في المستشفى رفضوا الاستجابة لعمل وقفة احتجاجية في المستشفى.

وأشار منصور، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "بث مباشر" على قناة "CBC 2"، إلى أن الأطباء في المستشفى انتظموا في عملهم بشكل كامل، ولا يوجد أي نوع من الإضراب داخل المستشفى، موضحًا أن العمل يسير بشكل طبيعي، ويوجد لدينا عيادات ليلية لاستقبال أي حالة في أي وقت.

وتابع "الأطباء يريدون تحسين أجورهم، وهذا حقهم، ولكن يجب على الجميع التحمل قليلاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، ويجب ألا نحمل الدولة فوق طاقتها في الوقت الحالي على الأقل".

واختتم مدير المستشفى تصريحاته مؤكدًا، أنه يجب على جميع الأطباء توصيل صوتهم إلى نقابة الأطباء، لأن الإضراب يضر بحالة المريض البسيط.

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