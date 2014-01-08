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رئيس قطاع "المتخصصة" يطلب التحقيق في حلقة "نجم اليوم" التي امتدحت "المخلوع" علي "نايل سينما"

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رئيس قطاع "المتخصصة" يطلب التحقيق في حلقة "نجم اليوم" التي امتدحت "المخلوع" علي "نايل سينما" رئيس قطاع "المتخصصة" يطلب التحقيق في حلقة "نجم اليوم" التي امتدحت "المخلوع" علي "نايل سينما"

كتب : انتصار حسني منذ 9 دقائق

بعد أن عرضت قناة "نايل سينما"، أمس، الثلاثاء، حلقة قديمة من برنامج "نجم اليوم"، والتى كان ضيفها المنتج والكاتب فيصل ندا، والذي تحدث فيها مادحا الرئيس - حينها - محمد مرسي، وتم عرضها قبل ساعات من موعد الجلسة الثانية لمحاكمة "المعزول" مما أثار الكثير من الشكوك حول الأمر، قال عبد الفتاح حسن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، في تصريح خاص لـ"الوطن" إنه طلب من عمر زهران، رئيس قناة "نايل سينما"، فتح تحقيق في الأمر، وأن يرسل له تفريغا كاملا للحلقة التي أذيعت في الساعة 12 مساء أمس الأول، مؤكدا أنه لن يترك هذا الأمر يمر دون تحقيق، وأنه سوف يحقق في الأمر بنفسه، وخاصة أن القناة سجلت بالفعل حلقة جديدة مع فيصل ندا، ولكنهم أذاعوا الحلقة القديمة بدلا من الجديدة".

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