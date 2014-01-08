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أهالى المنوفية يستقبلون وزير الإسكان بالزغاريد وهتاف: "تسلم الأيادى..بنحبك يا سيسى"

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أهالى المنوفية يستقبلون وزير الإسكان بالزغاريد وهتاف: "تسلم الأيادى..بنحبك يا سيسى" أهالى المنوفية يستقبلون وزير الإسكان بالزغاريد وهتاف: "تسلم الأيادى..بنحبك يا سيسى"

كتب : أحمد مصطفى الأربعاء 08-01-2014 14:31

بالزغاريد وهتافات "تسلم الأيادى..بنحبك يا سيسى" و" نعم للدستور"، استقبل أهالى قرية ميت موسى بالمنوفية، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فوزى، محافظ المنوفية، خلال افتتاحهما مشروع الصرف الصحي بالقرية، حيث أكد وزير الإسكان أن التكلفة التقديرية للمشروع 15 مليـون جنيه، وقام بتنفيذه شركة المقاولون العــرب، ويستفيد به 10 آلاف نسمة.

وخلال زيارته لوحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 522 وحدة تمليك ضمن المرحلة الأولي، لبرنامج الإسكان الاجتماعى بمحافظة المنوفية، ( 480 وحدة تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، و72 وحدة تنفيذ القوات المسلحة - المنحة الاماراتية )، بينما يتم حاليا الاعداد لطرح عدد 6724 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية للبرنامج، تشرف على تنفيذها مديرية الإسكان بالمحافظة.

وافتتح المهندس إبراهيم محلب، والدكتور أحمد شيرين فوزى، محطة مياه الشهداء وخطوط المياه والخزانات، وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 86 الف متر مكعب يومياً، وأقيمت المحطة على مساحة 12 فدانا ،وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 300 مليون جنيه، ويخدم مدينة ومركز الشهداء، وعدد المستفيدين به 250 ألف نسمة.

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