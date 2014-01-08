الأهلي يمطر دبي برباعية .. والظفرة يهزم الإمارات

نجح أهلي دبي في تحقيق فوزا كبيرا على منافسه دبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ14 من الدوري الإماراتي.

أحرز رباعية الأهلي أحمد خليل في الثانية 50، قبل أن يتعادل دبي عن طريق جهاد حسين في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ويتقدم الأهلي بهدفين متتاليين عن طريق لويس خيمينيز في الدقيقتين 78 و82 قبل أن يقلص دبي الفارق في الدقيقة 84 بهدف تراوري.

ويقتل لويس خيمينيز المباراة بهدف في الدقيقة 96 محرزا هدفه الثالث وهدف فريقه الرابع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة بقى بهم متصدراً للدوري، وتجمد رصيد دبي عند 8 نقاط وبقى في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

وفي مباراة أخرى، فاز الظفرة على مضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقد ماخيتي ديوب للظفرة بهدف في الدقيقة 13 وتعادل جابر دا سيلفا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، قبل أن يتقدم ماخيتي ديوب مجددا للظفرة بهدف في الدقيقة 48 ويعزز بندر محمد النتيجة بهدف في الدقيقة 52.

ورغم إحراز حسن زهران مدافع الغمارات هدفا في مرماه في الدقيقة 82 لم يشفع الوقت للفريق لصاحب الأرض لإدراك التعادل.

بذلك الفوز، يحتل الظفرة المركز السادس برصيد 22 نقطة بينما يقبع الإمارات في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.