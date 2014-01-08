أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يمطر دبي برباعية .. والظفرة يهزم الإمارات

Google+ Print
الأهلي يمطر دبي برباعية .. والظفرة يهزم الإمارات الأهلي يمطر دبي برباعية .. والظفرة يهزم الإمارات

نجح أهلي دبي في تحقيق فوزا كبيرا على منافسه دبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ14 من الدوري الإماراتي.

أحرز رباعية الأهلي أحمد خليل في الثانية 50، قبل أن يتعادل دبي عن طريق جهاد حسين في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ويتقدم الأهلي بهدفين متتاليين عن طريق لويس خيمينيز في الدقيقتين 78 و82 قبل أن يقلص دبي الفارق في الدقيقة 84 بهدف تراوري.

ويقتل لويس خيمينيز المباراة بهدف في الدقيقة 96 محرزا هدفه الثالث وهدف فريقه الرابع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة بقى بهم متصدراً للدوري، وتجمد رصيد دبي عند 8 نقاط وبقى في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

وفي مباراة أخرى، فاز الظفرة على مضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقد ماخيتي ديوب للظفرة بهدف في الدقيقة 13 وتعادل جابر دا سيلفا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، قبل أن يتقدم ماخيتي ديوب مجددا للظفرة بهدف في الدقيقة 48 ويعزز بندر محمد النتيجة بهدف في الدقيقة 52.

ورغم إحراز حسن زهران مدافع الغمارات هدفا في مرماه في الدقيقة 82 لم يشفع الوقت للفريق لصاحب الأرض لإدراك التعادل.

بذلك الفوز، يحتل الظفرة المركز السادس برصيد 22 نقطة بينما يقبع الإمارات في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع