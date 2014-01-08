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رئيس وزراء ليبيا يهدد بإغراق أي ناقلات تحاول الوصول إلى موانئ يسيطر عليها المحتجون

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رئيس وزراء ليبيا يهدد بإغراق أي ناقلات تحاول الوصول إلى موانئ يسيطر عليها المحتجون رئيس وزراء ليبيا يهدد بإغراق أي ناقلات تحاول الوصول إلى موانئ يسيطر عليها المحتجون

حذر علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، اليوم الأربعاء، ناقلات النفط التي تحاول الوصول إلى موانئ يسيطر عليها محتجون مسلحون قائلًا: “إن البحرية الليبية قد تغرقها”.

وأدلى زيدان بهذا البيان، نشرته “رويترز”، بعدما أطلقت البحرية طلقات تحذيرية لإبعاد ناقلة قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها حاولت تحميل شحنة من الخام من ميناء تحت سيطرة محتجين.

وقال زيدان “أي شركة أو أي دولة وأي مجموعة وأي عصابة تحاول أن ترسل أي باخرة للمؤاني النفطية الليبية دون إذن أو اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الجهة الوحيدة الرسمية المخولة لبيع النفط ستتعرض لما تتعرض له، إذا لم تمتنع ستستعمل معها كل الوسائل حتي اذا اضطررنا إلي إغراقها”.

وأضاف قائلا: “أنبه جميع الدول لهذا الأمر وأنبه جميع الدول علي أن تنبه رعاياها ألا يدخلون في هذا الأمر”.

وقال زيدان إن المحتجين الذين يسيطرون على موانئ ليبية “هم ناس خارجون عن سلطة الدولة ومخالفون للقانون ومطلبون بقوة القانون للقضاء”.

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