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أوروبا تؤهل أبو تريكة للعب دوره المستقبلي مع الأهلي

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أوروبا تؤهل أبو تريكة للعب دوره المستقبلي مع الأهلي أوروبا تؤهل أبو تريكة للعب دوره المستقبلي مع الأهلي

يسافر محمد أبو تريكة إلى أوروبا قريبا لخوض دورات مكثفة في عالمي الإدارة والتدريب، تمهيدا للعب دوره الأساسي مع الأهلي في المستقبل.

وقال هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com "سيخوض أبو تريكة دورات تدريبيبة مكثفة في مجالي الإدارة والتدريب بدول أوروبا."

وتابع خشبة "وبعد ذلك سيحدد هل سينخرط في مجال الإدارة أم يتجه إلى التدريب."

وأضاف خشبة "أبو تريكة سيكون له دور كبير مع الأهلي في المستقبل، هذا ما اتفقنا عليه معه وما يدعمه أعضاء مجلس الإدارة جميعهم."

وكان الساحر قد اعتزل لعب الكرة عقب نهاية مشوار المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بعد مشوار امتد لما يقرب من عشرة أعوام كان حافلا بالإنجازات والألقاب.

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