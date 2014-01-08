أنشيلوتي: دي ماريا اعتذر عن إشارته .. الأمر منتهي

(إفي) - دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم عن لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا، بعد ثلاثة أيام من قيام الأخير بحركة اعتبرها جانب من الجمهور إهانة حينما أمسك الأخير بعضوه الذكري أثناء استبداله في مباراة سلتا فيجو بالليجا.

وفتح ريال مدريد تحقيقا مع لاعب الوسط الذي اعتذر لجمهور الفريق، الأمر الذي دفع أنشيلوتي لمحاولة إنهاء الأزمة بين دي ماريا وعشاق الملكي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عشية لقاء أوساسونا في كأس الملك.

وقال أنشيلوتي: "يتعين علينا أن نصدق اللاعب، لقد قدم إيضاحا وينبغي أن نصدق كلماته. وإذا كان أحدهم قد اعتقد أنها إشارة خارجة فقد اعتذر، اعتقد أن الحالة تغلق هنا لأن اللاعب يؤدي بتركيز واتمنى ألا يواجه مشكلات في البرنابيو، حيث يطالب جمهوره اللاعبين بالكثير لكنهم يكنون لهم الحب أيضا".

وسيجلس دي ماريا على مقاعد البدلا خلاء لقاء أوساسونا غدا في كأس الملك، فيما أكد أنشيلوتي: "لا اعتقد أنه سيواجه مشكلات في اللعب على أرض البرنابيو المباراة المقبلة. لكنه لن يبدأ اللقاء غدا لأنني سأدفع بلاعب جديد. ليس لديه مشكلات في اللعب، لديه حماسة ويلعب بشكل جيد وواثق، هو سعيد بكونه هنا".

وكان اللاعب الأرجنتيني قد أكد أمس أنه لم يقم بأي اشارة خارجة وأنه من المستحيل أن يقوم بمثل هذا الأمر في ظل وجود زوجته بالمدرجات، مشيرا إلى أن الأمر كله يتعلق بقيامه بتعديل وضعيته ليشعر بقدر أكبر من الراحة.

واعتبر دي ماريا أن الصحافة الإسبانية لا تحبه وتحاول اختلاق المشاكل حوله، نظرا لأنه ليس من هواة الادلاء بحوارات صحفية معها.