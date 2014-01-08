أربيلوا: دهست بيل بالسيارة لكنه قوي ومازال حيا

(إفي) - أكدت تقارير صحفية اليوم أن مدافع ريال مدريد الإسباني، ألبارو أربيلوا، كان هو المتسبب في الإصابة الأخيرة التي لحقت بجناج الفريق، الويلزي جاريث بيل.

وأوضح برنامج "كاروسيل ديبورتيبو" على قناة (كادينا سير)، أن أربيلوا تسبب في إصابة بيل "بتورم وكدمة" في الساق، إلا أن النادي الملكي رفض الإعلان عن ذلك.

وكان أربيلوا قد تسبب (دون قصد)، في إصابة الحارس إيكر كاسياس بكسر في اليد، ليغيب عن الملاعب لفترة كبيرة من الموسم الماضي، قبل أن يعود احتياطيا بعد تألق دييجو لوبيز.

ومن جانبه تهكم أربيلوا على هذه التقارير على حسابه الخاص بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا "الحقيقة أنني دهست بيل بالسيارة، ولكنه لاعب قوي ومازل حيا".