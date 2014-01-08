مهاجم برشلونة ينتقل إلى روما

(إفي) - أعلن الباراجوائي توني سانابريا مهاجم برشلونة الإسباني، موافقته على الانتقال إلى روما الإيطالي خلال موسم الانتقالات الجارية.

وأعلن سانابريا موافقته على عرض روما، وهو ما أخبر به زملائه قبل الرحيل عن معسكر الفريق الثاني لبرشلونة، لينهي آمال أرسنال الإنجليزي في ضمه خلال فترة الانتقالات الجارية، وفقا لما قالته جريدة (سبورت) الرياضية الإسبانية اليوم.

وكان المهاجم الباراجوائي قد أعلن منذ فترة عدم التجديد لبرشلونة، وأنه يبحث عن عروض احترافية جديدة.

ووجد سانابريا في عرض روما ضالته، بالرغم من أنه فرصه في المشاركة بشكل منتظم في المباريات مع (المدفعجية) كانت أكبر.