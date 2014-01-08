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"الصيادلة": نسبة الإضراب وصلت إلى 90%.. ومستمرون حتى إقرار "الكادر"

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"الصيادلة": نسبة الإضراب وصلت إلى 90%.. ومستمرون حتى إقرار "الكادر" "الصيادلة": نسبة الإضراب وصلت إلى 90%.. ومستمرون حتى إقرار "الكادر"

كتب : محمد سليمان منذ 14 دقيقة

أكد مجلس النقابة العامة للصيادلة، إنه في حالة انعقاد مستمر بناء على تفويض الجمعية العمومية؛ لمتابعة المستجدات على مشروع كادر المهن الطبية، والخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لإقرار المشروع، مشيرًا إلى أن إضراب الصيادلة بالمستشفيات وصل إلى 90% في كثير من المحافظات أمس.

وقال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، إن الصيادلة هم حجر زاوية بالمنظومة الصحية، مستنكرًا موقف وزارة الصحة من الإضراب وعدم دعوة النقابة للتفاوض.

وأكد "زين العابدين"، خلال مؤتمر صحفي اليوم بدار الحكمة، أنه لا تنازل عن كادر المهن الطبية، مشددًا على أنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة، وأنه سيستمعون لكل الأصوات العاقلة للخروج من تلك الأزمة.

وأضاف الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق النقابة، أن النقابة متواجدة خلف الشارع الصيدلي في المطالبة بحقوقهم، موضحًا أن أي تعسف سيقابل بتصعيد.

وأوضح الدكتور علاء الصغير، مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين، أن الصيادلة اضطروا للدخول في إضراب بعد تجاهل مطالبهم، مستنكرًا ما يتردد عن عدم وجود تمويل.

وأشار "الصغير" إلى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وستتم مناقشة الأمر في الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المقرر عقدها غدًا.

ولفت الدكتور هيثم عبد العزيز إلى أن النقابة ستحيل كل من حاول التعسف أو إهانة أي صيدلي للتحقيق خاصة في ظل وجود محاولات لكسر أبواب الصيدليات بالقوة.

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