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سائقو “السوزوكي” ببنها يتجمهرون امام ديوان المحافظة اعتراضا علي قرار المحافظ

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اضراب السائقين

إضراب السائقين

إعتصم العشرات من سائقي سيارات السوزوكي ، الأربعاء أمام مبني ديوان عام محافظة القليوبية ، وذلك إحتجاجا منهم علي قرار محافظ القليوبية ، المهندس محمد عبد الظاهر ، الصادر يوم 1 يناير بوقف ترخيص السيارات السوزوكي ،  للحد من ظاهرة تشغيل السيارات الملاكي بالأجرة داخل المحافظة .

من جانبه قال السيد عبد النبي ، إن قرار المحافظ أضر بجميع السائقين ، مؤكدا أن التعسف التي تتخذه الجهات المعنيه ضدنا لا يرضي أحد ، وفي ذات السياق أكد عمرو غباشي ، انني أعول اسره مكونه من ستة افراد ، وهذا القرار أضر بي وتسائل من اين أعول هؤلاء ؟ ،  وأضاف أن هذا القرار غير مدروس جيدا ، نظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

 

أحد السائقين

أحد السائقين

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