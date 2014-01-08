سائقو “السوزوكي” ببنها يتجمهرون امام ديوان المحافظة اعتراضا علي قرار المحافظ

إعتصم العشرات من سائقي سيارات السوزوكي ، الأربعاء أمام مبني ديوان عام محافظة القليوبية ، وذلك إحتجاجا منهم علي قرار محافظ القليوبية ، المهندس محمد عبد الظاهر ، الصادر يوم 1 يناير بوقف ترخيص السيارات السوزوكي ، للحد من ظاهرة تشغيل السيارات الملاكي بالأجرة داخل المحافظة .

من جانبه قال السيد عبد النبي ، إن قرار المحافظ أضر بجميع السائقين ، مؤكدا أن التعسف التي تتخذه الجهات المعنيه ضدنا لا يرضي أحد ، وفي ذات السياق أكد عمرو غباشي ، انني أعول اسره مكونه من ستة افراد ، وهذا القرار أضر بي وتسائل من اين أعول هؤلاء ؟ ، وأضاف أن هذا القرار غير مدروس جيدا ، نظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .