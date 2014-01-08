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ضبط مسئول شبكة رصد و مراسل الجزيرة بمحافظة بنى سويف

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ضبط مسئول شبكة رصد و مراسل الجزيرة بمحافظة بنى سويف ضبط مسئول شبكة رصد و مراسل الجزيرة بمحافظة بنى سويف

أرشيفية

ضبطت أجهزة الأمن ، مسئول المراسلين ، بمحافظة بنى سويف ، التابع لشبكة رصد  ، ومراسل قناة الجزيرة ببنى سويف ، و5 آخرين بحوزتهم فرد خرطوش ،  و3 متهمين بحريق قسم شرطة ببا ، و48 هاربا من أحكام جنائية ، أثناء قيام اجهزة الامن بمداهمة منزله  ، بحى على راغب بمدينة بنى سويف ،  وعثرت على جهاز لاب توب وكاميرات تصوير ، و أكد مصدر أمنى أن مسئول رصد ببنى سويف ، يدعى محمد أحمد العمدة ، طالب بالسنة النهائية بكلية الخدمة الاجتماعية ، كما قامت أجهزة الامن بغلقاء القبض على 48 هارب من تنفيذ احكام صادر ضدهم 144 حكما من بينهم صدور 3 احكام جنايات ، وذكر اللواء ابراهيم هديب ، مدير الأمن ، أن اجهزة الأمن ألقت القبض على موظف بقرية سدس ،  يدعى زكريا ناجى محمد وحجازى كمال ابوزيد 25 سنة ، بحوزتهما فرد خرطوش ، وطالب بقرية كوم الصعايدة ، يدعى عصام عبدالقادر وعمر حسن حسين 30 سنة ورجب فهمى عاطل  ، والمتهمين الثلاث مطلوب ضبط واحضارهم فى حريق قسم شرطة ببا .

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