ضبط مسئول شبكة رصد و مراسل الجزيرة بمحافظة بنى سويف

ضبطت أجهزة الأمن ، مسئول المراسلين ، بمحافظة بنى سويف ، التابع لشبكة رصد الإخبارية ، ومراسل قناة الجزيرة ببنى سويف ، و5 آخرين بحوزتهم فرد خرطوش ، و3 متهمين بحريق قسم شرطة ببا ، و48 هاربا من أحكام جنائية ، أثناء قيام اجهزة الامن بمداهمة منزله ، بحى على راغب بمدينة بنى سويف ، وعثرت على جهاز لاب توب وكاميرات تصوير ، و أكد مصدر أمنى أن مسئول شبكة رصد ببنى سويف ، يدعى محمد أحمد العمدة ، طالب بالسنة النهائية بكلية الخدمة الاجتماعية ، كما قامت أجهزة الامن بغلقاء القبض على 48 هارب من تنفيذ احكام صادر ضدهم 144 حكما من بينهم صدور 3 احكام جنايات ، وذكر اللواء ابراهيم هديب ، مدير الأمن ، أن اجهزة الأمن ألقت القبض على موظف بقرية سدس ، يدعى زكريا ناجى محمد وحجازى كمال ابوزيد 25 سنة ، بحوزتهما فرد خرطوش ، وطالب بقرية كوم الصعايدة ، يدعى عصام عبدالقادر وعمر حسن حسين 30 سنة ورجب فهمى عاطل ، والمتهمين الثلاث مطلوب ضبط واحضارهم فى حريق قسم شرطة ببا .