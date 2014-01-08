المتحدثة باسم “فيفا”: تصريحات “فالكه” عن إقامة مونديال قطر في الشتاء “رؤية شخصية”

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ديليا فيشر، إن موعد إقامة بطولة كأس العالم المقررة في قطر 2022، “لم يتحدد بعد”، مؤكدة أن ما أدلى به فالكه، نائب رئيس الاتحاد، يمثل رؤيته الشخصية.

وكان فالكه أكد، الأربعاء، أن نهائيات كأس العالم 2022، لن تقام خلال فصل الصيف في قطر، وأوضح في تصريحات لمحطة فرانس إنتر الإذاعية قوله: كأس العالم 2022، لن تقام في يونيو أو يوليو، أعتقد أنها ستقام خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 يناير على أقصى تقدير.

وأضاف: إذا أقيمت المسابقة ما بين 15 نوفمبر وحتى.. دعونا نقول نهاية ديسمبر، فإن هذا الوقت يكون الجو فيه مناسبًا، تكون درجة الحرارة متساوية تقريبًا مع درجة الحرارة مع حلول الصيف في أوروبا، يمكن اللعب في درجة حرارة 25، وهي مثالية لمباريات كرة القدم.

وتعهدت قطر، لدى حصولها على حق استضافة مونديال 2022، بعمل نظام تكييف هوائي للاستادات، تجنبًا لدرجة الحرارة المرتفعة للغاية في فصل الصيف.

وبدأ فيفا مرحلة التشاور بهذا الشأن مع جميع الشركاء الرئيسيين مثل الأندية وبطولات الدوري والاتحادات الأهلية والرعاة وشبكات البث التليفزيوني، وقالت فيشر، إن القرار لن يُتخذ إلا بعد بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.