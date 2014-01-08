فيروس "دلتا" لا يمكنه غزو "الكبد" بمفرده ويكون مصاحباً لـ"بى"

يسأل مريض قائلاً "أعانى من التهاب كبدى ناتج عن فيرس بى، وأعانى أيضاً من فيروس دلتا، كما قال الأطباء، ولم استجب لعلاج الإنترفيرون، والآن أتناول باراكلود، هل يكفى فقط رغم أن الفيروسين ما زالا متواجدين بالدم؟".

يجيب الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، قائلاً: من المعروف أن هناك ثلاثة فيروسات رئيسية تنتقل عن طريق الدم هى فيروس بى والدلتا وفيروس سى، ويتميز فيروسى سى وبى أنهما قادران على غزو كبد المريض بدون مساعدة، ولكن فيروس الدلتا لا يمكن أن يغزو الخلية الكبدية منفرداً، ولكن يستخدم فيروس بى كغطاء لغزو الخلية الكبدية، ويستخدم بروتين السطح لإصابة الخلية الكبدية.

وقال الخياط يعتبر فيروس الدلتا من الفيروسات الناقصة، لأنه لا يستطيع العمل بمفرده، وهو يستخدم فيروس بى فى تكاثره ونشاطه، وفى إصابة الخلية الكبدية، ولذا فإن مرضى فيروس بى يجب عمل التحاليل المناسبة لاكتشاف فيروس دلتا فى دمهم، حيث ثبت من الأبحاث الطبية أن من 15: 20% من مرضى فيروس بى يصابون بفيروس دلتا، إما فى آن واحد مع فيروس بى أو بعد الإصابة بسنوات من فيروس بى، وتكمن المشكلة فى أن الإصابة بفيروس دلتا مع فيروس بى تسرع من تدهور حالة الكبد، وتزيد من نسبة حدوث تليف الكبد والفشل الكبدى ولا يمكن إصابة المريض بفيروس دلتا منفرداً.

وأضاف الخياط، ولذا فإن علاج فيروس دلتا يكمن فى التخلص من فيروس بى، حيث إن الشفاء من فيروس بى يؤدى إلى الشفاء من فيروس الدلتا والعدوى بفيروس الدلتا يكون عن طريق الدم ولكن يجب على المريض المصاب أن يكون مصاباً بفيروس بى لكى تتمكن عدوى فيروس الدلتا من إصابة كبده، ويتم تشخيص فيروس دلتا عن طريق الأجسام المضادة والبى سى أر، كما هو الحال فى الفيروسات الكبدية الأخرى.

وتجب الإشارة إلى أن أغلب الأطباء يتجاهلون إجراء تحاليل فيروس الدلتا عند مرضى فيروس بى، وكما قلنا من قبل أن مشكلة التجاهل تؤدى إلى تدهور حالة الكبد فى مرضى فيروس بى، ولذا فإن علاج فيروس دلتا يكمن فى الشفاء من فيروس بى، كما أن الإنترفيرون الذى يعالج فيروس بى، خاصة النوع الموجب الغلاف يؤدى إلى الشفاء من فيروس الدلتا، ونسب نجاح الإنترفيرون فى علاج الفيروسين معاً لا تزيد عن 40%، وهذه نسبة قليلة جداً.

وفى دراسة حديثة تم إجراؤها فى الدول الأوروبية، تم إعطاء مرضى فيروس بى ودلتا مجتمعين الإنترفيرون والتينوفوفير فى نفس الوقت، وتوصلت النتائج أن نسب الشفاء لن تزيد على أكثر من 5%، رغم ما يعول على هذه الدراسة بأنها سوف تؤدى إلى مضاعفة فرص الشفاء من الفيروسين معاً.

ويؤكد الدكتور هشام، أن هناك دراسات الآن على مرضى الفيروسين معا بتحفيز جهاز المناعة لدى هؤلاء المرضى، وهى علاجات تجريبية وليست حتى الآن علاجات مقننة تخضع للخطوط الاسترشادية التى وضعتها الجمعيات الدولية للقضاء على الفيروسين معاً عن طريق تحفيز المناعة الذاتية، وهذه الدراسات مبشرة ولكنها مازالت تحت التجربة، ولكنها ليست من الطرق العلاجية المتعارف عليها حتى الآن.

وننصح المريض باستخدام دواء االباراكلود "الانتى كفير" طول العمر لتثبيط تكاثر فيروس بى الذى يؤدى بالتبعية إلى إحباط تكاثر فيروس دلتا، الذى يعتمد أساساً فى تكاثره على نشاط فيروس بى.

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