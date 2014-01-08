"علماء": مجرد اعتياد تناول الأقراص المهدئة يعالج الصداع النصفى

قال علماء من أمريكا، إن الأقراص التى لا تحتوى على مادة فعالة يمكن أن تساعد مرضى الصداع النصفى، حتى وإن كان هؤلاء المرضى على علم بأن هذه الأقراص وهمية.

غير أن العلماء أوضحوا أن تأثير الأقراص الوهمية لا يصل فى المتوسط إلى نفس تأثير الأقراص الحقيقية.

يذكر أن باحثين فى كلية طب هارفارد عالجوا 66 مريضا تعرضوا لـ 459 نوبة صداع نصفى، بعضهم عولج باستخدام أقراص تحتوى على المادة الفعالة ريزاتريبتان وبعضهم بأقراص لا تحتوى على مادة فعالة وبعضهم بدون أى أقراص -حسبما أوضحوا فى دراستهم التى نشروا نتائجها اليوم الأربعاء فى مجلة "ساينس ترانسليشنال ميديسين"-

وأبلغ الباحثون المرضى معلومات مختلفة عن هذه الأقراص، حيث أخبروهم بأن هذه الأقراص عبارة عن دواء أو أقراص وهمية أو أن هذه الأقراص يمكن أن تكون إما حقيقية أو وهمية، وتبين للباحثين أن المرضى الذين تناولوا أقراصا بدون مادة فعالة وهم يعلمون ذلك تحسنوا بعد تناولها وذلك بشكل أفضل عن عدم تناول عقاقير أصلا.

لذلك يرجح الباحثون تحت إشراف أستاذة طب الأعصاب سلافينكا كام هانزن أن سبب تحسن هؤلاء المرضى عند تناول الأقراص الوهمية ليس فقط الأمل الذى يعلقونه على هذه الأقراص بل مجرد الروتين والتعود على تعاطيها.

للمزيد من أخبار الصحة..

"البصل" يقضى على السموم ويطهر الفم

للمقبلات على الزواج.. لا تنتظرى زفافك لعلاج مشكلات "بشرتك" و"شعرك"

نقص فيتامين "ب 12" يمهد للإصابة بالاكتئاب النفسى