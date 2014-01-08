السفارة المصرية برام الله تفتح أبوابها اليوم للاستفتاء على الدستور الجديد

بدأت السفارة المصرية برام الله اليوم الأربعاء في استقبال أبناء الجالية المصرية في فلسطين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد.

> وقال سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية برام الله ياسر عثمان، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط، أن نسبة الحضور اليوم، قياسا بالاعداد القليلة لأبناء الجالية المصرية في فلسطين، تعتبر مؤشرا على مدى حرصهم على الإسهام في صناعة مستقبل أفضل لمصر.

> وأكد عثمان أن مجرد مشاركة أبناء الجالية المصرية في فلسطين، واقبالهم على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد هو رمز لقوة إرادة الشعب المصري.

> وأضاف أن حرص الجالية المصرية على المشاركة رغم الصعاب التي تمر بها الأراضي الفلسطينية يعتبر في حد ذاته دليلا على الاسهام الفاعل للشعب المصري في السعي نحو التغيير.