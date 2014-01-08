مؤتمر جماهيري للقومي للمرأة بالأقصر لحث المواطنين للتصويت بنعم للدستور‎

نظم المجلس القومي للمرأة ، مؤتمرا جماهيريا حاشدا ، بمركز إعداد القادة بمدينة الطود جنوب الأقصر ، اليوم الأربعاء ، لحث المواطنين علي التصويت بنعم للدستور ، عقد المؤتمر بحضور محافظ الأقصر ، اللواء طارق سعد الدين ، وأحمد خيري رئيس الاتحاد القومي للعمال ، والدكتور أحمد السنوسي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، والدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق ، وسعاد إسرائيل ، مقرر فرع مجلس القومي للمرأة بالأقص ، و صفية رجب المقرر المناوب للمجلس .

من جانبها قالت صفية رجب ، مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر ، أن المؤتمر كان إيجابيا للغاية ، ولقي تفاعلا كبيرا من المشاركين ، لا سيما السيدات ، مشيرة إلي أن فرع المجلس بالأقصر نظم حتي الآن 11 مؤتمرا جماهيريا ، لحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور ، المقرر يومي 14 و15 يناير الجاري .