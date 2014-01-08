“النور” يعقد مؤتمرا لدعم الدستور بكفر الشيخ

نظم حزب النور بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ مؤتمراً حاشداً ضمن حملة “نعم للدستور ” بحضور الدكتور محمد ابراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي بحزب النور وعضو لجنة الخمسين والدكتور مجدي سليم الأمين العام المساعد لحزب النور وقيادات الحزب بمركز الحامول .

وخلال كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور مجدى سليم ان الهدف من المشاركة فى لجنة الـ50 كان للحفاظ على للحفاظ علي هوية مصر والوصول بها بر الأمان.

وأوضح أن هذا الدستور ليس منتهي المطاف ولكنه الخطوة الأولي لبناء مؤسسات الدولة مؤكداً على تفاؤله بنجاح التصويت على الدستور بنسبة عالية جداً .