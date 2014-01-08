التليفزيون الأرجنتيني الحكومي يُعلن بث مباريات المونديال مجانًا

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، أنها ستذيع جميع مباريات كأس العالم 2014 في البرازيل على قنواتها المجانية، وذلك عبر برنامج الكرة للجميع.

وأشارت مصادر حكومية، إلى أن التليفزيون الأرجنتيني سيبث 32 مباراة مباشرة، بينها المباراة الافتتاحية ومباريات أهم المنتخبات والمراحل النهائية، بينما سيتم بث تسجيلات للمباريات الباقية بعد إقامتها.

يذكر أن برنامج الكرة للجميع بدأ في عام 2009، وكان يعاد من خلاله إذاعة مباريات البطولات المختلفة، لتتطور الخدمة فيما بعد وتشمل بث المباريات مباشرة.

وأكدت الحكومة أن تلك الخطوة جاءت لمعرفة المسؤولين بأهمية كرة القدم للشعب الأرجنتيني.

وكالات