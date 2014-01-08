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فرقة إسكندريلا تشارك فى حفل تأبين “نجم” بالأوبرا الأحد المقبل

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فرقة إسكندريلا تشارك فى حفل تأبين “نجم” بالأوبرا الأحد المقبل فرقة إسكندريلا تشارك فى حفل تأبين “نجم” بالأوبرا الأحد المقبل

تشارك فرقة إسكندريلا في حفل تأبين الشاعر أحمد فؤاد نجم ،والمقرر إقامتة يوم الأحد 12يناير المقبل فى الثامنة مسائا بالمسرح الكبير بدار الاوبرا.

فرقة اسكندريلا اسمها مأخوذ من قصيدة للشاعر خميس عز العرب تحمل نفس العنوان،وتم تكوين الفرقة عام 2005. وقدمت بقيادة مؤسسها الملحن والمطرب حازم شاهين حفلات عديدة في وقطر والبحرين ولبنان وتونس.

 وتقدم الفرقة أغاني من تلحين حازم شاهين ومن تأليف  الشعراء فؤاد حداد،أحمد فؤاد نجم،صلاح جاهين ، و الشعراء : أمين حداد و أحمد حداد ،نجيب شهاب الدين و تميم البرغوثى، ويقوم بالغناء كل من: حازم شاهين، مي حداد، سلمى حداد، عالية شاهين، أشرف نجاتي، حسن المنيلاوي، إسلام عبد العزيز ويوسف الشريعي. .

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