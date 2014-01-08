القبض علي 10 من أنصار المعزول بالمنيا لقيامهم بأعمال شغب احتجاجا علي محاكمته‎

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا ، القبض علي 10 عناصر إخوانيه ، لمشاركتهم في أعمال شغب خلال مسيرات إحتجاجا علي محاكمه الرئيس المعزول ، حيث شهدت قرية دلجا مصادمات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول ، قاموا خلالها بإشعال إطارات السيارات وتمكن رجال الشرطه من تفريقهم بقنابل الغاز ، مما دفع المشاركين في المسيرة لمهاجمتهم بالحجارة وتم إلقاء القبض علي 7 عناصر إخوانيه ، لقيامهم باثارة الشغب ومقاومه السلطات وخرق قانون التظاهر .

وفي مدينه المنيا ، تمكن الرائد عمرو حسن ، رئيس مباحث بندر المنيا ، من إلقاء القبض علي 3 منتمين لجماعه الإخوان المسلمين لخرقهم قانون التظاهر ، أثناء مشاركتهم في مسيرة تنديد بمحاكمة الرئيس المعزول .