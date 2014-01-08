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مؤتمر صحفى لنائب وزير الخارجية الصينى لاستعراض زيارته للقاهرة

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مؤتمر صحفى لنائب وزير الخارجية الصينى لاستعراض زيارته للقاهرة مؤتمر صحفى لنائب وزير الخارجية الصينى لاستعراض زيارته للقاهرة

يعقد بعد قليل مؤتمر صحفى لتشانج مينج، نائب وزير الخارجية الصينى، بحضور السفير الصينى، سونج أيقوه، للتعليق على زيارته لمصر التى تستغرق ثلاثة أيام يلتقى خلالها عددا من المسئولين المصريين منهم نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية.

واختارت السفارة الصينية بالقاهرة عقد المؤتمر فى فندق مينا هاوس بجوار الأهرامات، حيث تم توقيع "إعلان القاهرة" قبل سبعين عاما، ضد المخططات والغزو اليابانى آنذاك، والذى يصفه خبراء ومحللون صينيون بأنه حجر أساس بالنسبة للسلام فى عالم اليوم.

ففى الأول من ديسمبر عام 1943، وبعد اجتماعات مكثفة استمرت لمدة أسبوع فى العاصمة المصرية القاهرة، تعهد كل من الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت فرانكلين دى روزفلت (1882-1945) ورئيس الوزراء البريطانى وينستون تشرشل (1874- 1965) والزعيم الصينى تشيانج كاى-شك (1887-1975) معا بمواصلة الإجراءات العسكرية ضد اليابان "لقمعها ومعاقبتها" حتى "استسلامها غير المشروط".

واتفقت القوى الثلاث، رافضة أى تفكير يتعلق بمكاسب خاصة أو توسعات تتعلق بالأرض، على أن هدفهم هو "تجريد اليابان من جميع الجزر فى المحيط الهادى" التى استولت عليها أو احتلتها منذ بداية الحرب العالمية الأولى، وأنه يتعين "إعادة جميع الأراضى التى سرقتها اليابان من الصينيين، مثل مانتشوريا وفورموسا وبيسكادوريس إلى جمهورية الصين".

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