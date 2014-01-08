"التجمع القبطى الدولى" يدعو المصريين للتصويت بـ"نعم" على الدستور

أعلن التجمع القبطى الدولى ومقره هولندا موافقته على الدستور المصرى الجديد، وذلك لضمان الاستقرار والحفاظ على الهوية المدنية لمصر، والتى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها طمسها من خلال دستور 2012 السابق، ومن أجل دفع عجلة الإنتاج للأمام والالتزام بخارطة المستقبل، وصنع مستقبل جديد لمصر وشعبها، صرح بذلك أشرف فهيم، نائب رئيس التجمع.

وقال فهيم إن هذا القرار جاء بعد تحفظ أعضاء التجمع القبطى الدولى على بعض المواد التى تكرس أو تشير للدولة الدينية، وتبتعد عن قيم وأسس مفهوم الدولة المدنية الحديثة، ويأمل الأعضاء مناقشة تلك المواد المختلف عليها فى المستقبل القريب، فى إطار الجهود الساعية نحو إعادة بناء الوطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

وطالب التجمع القبطى الدولى جميع أبناء الشعب المصرى بالداخل والخارج بمختلف طوائفه بالتصويت بــ"نعم" على الدستور الجديد، من أجل استقرار الأوضاع السياسية داخل مصر، ولإنجاح خارطة الطريق، والتأكيد على شرعية ثورة 30 يونيو 2013، والمضى قدما فى مواجهة الإرهاب المدعوم دوليا وإقليميا حتى تستطيع الحكومة المصرية بناء نظام ديمقراطى سليم.

وأكد فهيم لـ"اليوم السابع" أن أعضاء التجمع القبطى يتجهون للمشاركة بالتجمع داخل اللجان بالداخل أو السفارات والقنصليات بالخارج التى سوف تجرى من خلالها الاستفتاء على الدستور فى الفترة ما بين 8 إلى 12 يناير 2014 خارج مصر، والفترة ما بين 14 و15 يناير 2014 داخل مصر، كما سيقوم أعضاء التجمع بتوعية المواطنين بأهمية التصويت بـ"نعم" للدستور.

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