بالصور.. وزير الإسكان ومحافظ المنوفية يفتتحان 3 مشروعات مياه وصرف صحى

استقبل أهالى قرية ميت موسى بالمنوفية، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، بالزغاريد وهتافات: "تسلم الأيادى.. بنحبك يا سيسى"، و"السيسى رئيسى.. نعم للدستور"، خلال افتتاحهما مشروع الصرف الصحى بالقرية، حيث أكد وزير الإسكان أن التكلفة التقديرية للمشروع 15 مليـون جنيه، وقام بتنفيذه شركة المقاولون العــرب، ويستفيد به 10 آلاف نسمة.

وخلال زيارته لوحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 522 وحدة تمليك ضمن المرحلة الأولى، لبرنامج الإسكان الاجتماعى بمحافظة المنوفية، (480 وحدة تنفيذ الجهاز المركزى للتعمير، و72 وحدة تنفيذ القوات المسلحة - المنحة الإماراتية)، بينما تم عمل المجسات وجارى الإعداد لطرح عدد 6724 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية للبرنامج، تشرف على تنفيذها مديرية الإسكان بالمحافظة.

وافتتح المهندس إبراهيم محلب، والدكتور أحمد شيرين فوزى، محطة مياه الشهداء وخطوط المياه والخزانات، وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 86 ألف م3 / يوم، وأقيمت المحطة على مساحة 12 فدانا، واشترك فى تنفيذها شركتا (النصر للمبانى والإنشاءات/ إيجيكو)، حيث تولت الأعمال المدنية، و(بـاماج مينــــــا )، التى تولت الأعمال الميكانيكية، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 300 مليون جنيه، ويخدم مدينة ومركز الشهداء، وعدد المستفيدين به 250 ألف نسمة.

وقام وزير الإسكان، يرافقه محافظ المنوفية، بافتتاح مشروع صرف صحى قرية شبراباص، وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 20 مليـون جنيه، وقام بتنفيذه شركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، ويبلغ عدد المستفيدين بالمشروع 12 ألف نسمة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ المنوفية مشروع محطة مياه بركة السبع وقويسنا، وصرح المهندس إبراهيم محلب، بأن الطاقة الإنتاجية للمحطة 102 ألف م3/ يوم، وتم إقامتها على مساحة 15 فدانا، وتنفذها شركة النصر للمبانى والإنشاءات (ايجيكو)، بتكلفة تقديرية تبلغ 350 مليون جنيه، لخدمة مدينتى بركة السبع وقويسنا وقرى المركزين، ويستفيد بها 500 ألف نسمة، وسيتم الانتهاء منها آخر مارس المقبل.

وخلال وجوده بالمحطة توجه الوزير برجاء لصاحب قطعة أرض حتى يسمح بمرور خطوط المياه من أرضه، وسيحصل على التعويض المستحق، حتى لا يتعطل مشروع بـ350 مليون جنيه، وليعلم صاحب الأرض أن الدولة قوية، ونستطيع استخراج قرار بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وخلال الجلسة حضر صاحب الأرض، وأخبره المهندس إبراهيم محلب أن العمل سيبدأ من الغد فى أرضه، وحقه محفوظ وسيحصل عليه كاملا.

وتوجه عدد من المواطنين للوزير بالشكوى من توقف العمل بمشروع توصيل الصرف الصحى لعدد 10 قرى بمركز قويسنا، والشوارع كلها محفورة، والأهالى فى معاناة يومية، وعلى الفور كلف الوزير بحل المشكلة، وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال المشروع بالقرى المذكورة، وأعطى وزير الإسكان تعليمات مشددة لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات باتباع تعليمات الأمن والسلامة، وإعادة الشىء إلى أصله، وعدم ترك غرف التفتيش مفتوحة حتى لا يسقط طفل فيها، وضرورة رفع المعاناة عن المواطنين، مؤكداً أننا لا نريد سوى رضا الله، ثم رضا الناس، وطلب الوزير تقريراً يومياً عن هذه المشروعات على مكتبه بالصور للموقف التنفيذى.

كما تفقد المهندس إبراهيم محلب، يرافقه الدكتور أحمد شيرين فوزى، مشــروع الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وصرح وزير الإسكان بأن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 280 مليون جنيه، حيث تبلغ الطاقـة الاستيعابية له 30/ 60 ألف م3/ يوم، وتنفذه شركة النصر للمبانى والإنشاءات (ايجيكو)، ويخدم المنطقة الصناعية بقويسنـا، وكفور الرمل والمنشأة والخواجة، ويبلغ عدد المستفيدين به 150 ألف نسمة.

ومن المقرر أن يتفقد المهندس إبراهيم محلب محور التعمير بمحافظة المنوفية (طريق شبين الكوم/ طملاى المزدوج )، الذى يبلغ طوله حوالى (16) كم، ويربط مدينة شبين الكوم بطريق السادات، ويشتمل على 18 عملا صناعيا (3 كبارى علوية – 4 مشايات -5 كبارى سطحية – 6 أنفاق)، وتبلغ تكلفة محور التعمير بمحافظة المنوفية 330 مليون جنيه، وتتولى تنفيذه شركة النيل للطرق والكبارى، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية هذا العام.

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