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علي جمعة: "القرضاوي" مصاب بالزهايمر.. وفتواه بخصوص الدستور لا يؤخذ بها

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علي جمعة: "القرضاوي" مصاب بالزهايمر.. وفتواه بخصوص الدستور لا يؤخذ بها علي جمعة: "القرضاوي" مصاب بالزهايمر.. وفتواه بخصوص الدستور لا يؤخذ بها

كتب : سهيلة حامد منذ 47 دقيقة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه توجه إلى سفارة "بيت المصريين"، مشيرًا إلى أن المشهد في السفارة الذي يواكب الاستفتاء يبعث عن البهجة فالزخم كبير والناس تأتي وهي في قمة الفرحة للإدلاء بصوتها، مؤكدًا أنهم يتوافدون منذ الصباح الباكر.

وعلق جمعة، في مداخلة هاتفية من أبو ظبي على فضائية "CBC+2"، اليوم، حول فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بعدم جواز التصويت على الدستور، قائلًا: إن "القرضاوي تقدم في السن، ومصاب بالزهايمر الآن، ولا يجب أن يؤخذ بفتواه، وأقيل من عدد من المناصب، والشعب المصري بطبعة لايحب الخونة ولايحب الشيخ القرضاوي"، مشيرًا إلى أنه سيصوت بـ"نعم" على الدستور، دعا المصريين بالمشاركة الإيجابية.

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