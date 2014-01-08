سفير مصر في بريطانيا: إقبال وهدوء في التصويت على الدستور

كتب : الوطن منذ 8 دقائق

أكد السفير أشرف الخولي، سفير مصر في بريطانيا، أن الوضع هادئ، والتصويت على الدستور يسير بهدوء وسط إقبال من المصريين.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لاستوديو بث مباشر مع علي البهنساوى، على "CBC 2"، أن عدد المواطنين المقيمين في بريطانيا 6772 مواطن، قام بالاستفتاء حتى الآن 180 مواطنًا، مفسرًا ذلك بأن اليوم به عمل، وهو ما يشكل عائقًا للموظفين، والمتوقع زيادة عدد المصوتين في أيام العطلة الرسمية.

وأوضح الخولي أن السلطات البريطانية متعاونة تمامًا وتؤمن عملية الاستفتاء بالكامل، واختتم حواره بأن السفارة لا تقبل التصويت بجوازات السفر القديمة غير المميكنة.