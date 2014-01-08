ميناء دمياط يستقبل 27200 طن قمح و5 آلاف طن زيت

كتب : سلامة عامر منذ 9 دقائق

أعلن اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء السفينة "GALATEA"، محملة بـ5 آلاف طن زيت، والسفينة "UNIBROTHERS"، محملة بـ27200 طن قمح، والسفية "GEORGE"، محملة بـ10805 طن ذرة، والسفينة "SAINTVASSILIOS"، محملة بـ32300 طن ذرة؛ ليصل رصيد الصومعة إلى 85092 طن.

وأشار رئيس الهيئة إلى استقبال الميناء السفينة "GORVUS"، محملة بـ45457 طن حديد، وهي من السفن ذات الحمولات الكبيرة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، ووجود 8 سفن بالمخطاف الخارجي.