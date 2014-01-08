قيادي بحركة أطباء بلا حقوق: إضراب الدقهلية 85%

كتب : صالح رمضان منذ 3 دقائق

أكد الدكتور خالد عبدالرحمن، القيادي بحركة "أطباء بلا حقوق"، أن نسبة المستشفيات التي شاركت في الإضراب في محافظة الدقهلية بلغت 85% على مستوى المحافظة، وكانت هناك محاولات لكسر الإضراب من قبل بعض المديرين في المستشفيات وعلى رأسها مستشفى دكرنس العام ومستشفى المنزلة المركزي.

وقال خالد إن الإضراب يهدف للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية الذي تم عرضه على مجلس الشورى في مايو 2012، وزيادة موازنة الصحة إلى المعدلات العالمية خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين حقيقي للمستشفيات، مشيرًا إلى أن الإضراب جزئي لا يشمل الحالات الحرجة أو الطوارئ.

وأشار إلى أن الحركة قامت بتكوين لجنة من عدد من الأطباء، وقاموا بزيارة المستشفيات التي كسرت الإضراب، وسلموا مديري تلك المستشفيات ورق الإضراب والبروتوكول، وقاموا بالتحدث إلى الدكتور محمد عماد المنسق الرسمي للإضراب بالمحافظة، ووعد بالتنبيه عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.