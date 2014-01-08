أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

قيادي بحركة أطباء بلا حقوق: إضراب الدقهلية 85%

Google+ Print
قيادي بحركة أطباء بلا حقوق: إضراب الدقهلية 85% قيادي بحركة أطباء بلا حقوق: إضراب الدقهلية 85%

كتب : صالح رمضان منذ 3 دقائق

أكد الدكتور خالد عبدالرحمن، القيادي بحركة "أطباء بلا حقوق"، أن نسبة المستشفيات التي شاركت في الإضراب في محافظة الدقهلية بلغت 85% على مستوى المحافظة، وكانت هناك محاولات لكسر الإضراب من قبل بعض المديرين في المستشفيات وعلى رأسها مستشفى دكرنس العام ومستشفى المنزلة المركزي.

وقال خالد إن الإضراب يهدف للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية الذي تم عرضه على مجلس الشورى في مايو 2012، وزيادة موازنة الصحة إلى المعدلات العالمية خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين حقيقي للمستشفيات، مشيرًا إلى أن الإضراب جزئي لا يشمل الحالات الحرجة أو الطوارئ.

وأشار إلى أن الحركة قامت بتكوين لجنة من عدد من الأطباء، وقاموا بزيارة المستشفيات التي كسرت الإضراب، وسلموا مديري تلك المستشفيات ورق الإضراب والبروتوكول، وقاموا بالتحدث إلى الدكتور محمد عماد المنسق الرسمي للإضراب بالمحافظة، ووعد بالتنبيه عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة