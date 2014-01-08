«الإخوان» تضع جدول مظاهرات ضد السلطة حتى 25 يناير 2015

وضعت جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف «دعم الشرعية» خطة لمظاهراته خلال المرحلة المقبلة وحتى 25 يناير 2015 ضد السلطة الحالية وللمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مرة أخرى وعودة دستور 2012، وجاءت الخطة تحت عنوان «طالما كده كده ميت.. خليك شهيد».

ودعت «الجماعة» في بيان لها بصفحتها على موقع «فيس بوك» أنصاره أن يستعدوا للمظاهرات بقوة في يومي 14 و 15 يناير، موعد الاستفتاء على الدستور ثم الاستعداد لمظاهرة 25 يناير في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مطالبًا أنصاره بالتظاهر في كل الميادين.

وشددت «الجماعة» على ضرورة الاستعداد لمظاهرات 2 فبراير المقبل بالذكرى الثالثة لموقعة الجمل ثم الاستعداد لمظاهرات 11 فبراير في الذكرى الثالثة لتنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف بيان التنظيم، أنه في حالة عدم إسقاط السلطة الحالية بعد هذه المظاهرات فيجب الاستعداد لمظاهرات في 6 أبريل لإحياء الذكرى السادسة لنشأة حركة 6 أبريل وبعدها الاستعداد لمظاهرات 30 يونيو، موعد الذكرى الثانية لتولى الرئيس المعزول مرسي الحكم، وأيضًا موعد الانقلاب عليه، حسب وصف البيان.

وأوضح البيان أنه في حالة عدم تنفيذ الهدف لابد من الاستعداد لمظاهرات 3 يوليو موعد عزل مرسي، وبعدها التظاهر 14 أغسطس، موعد فض اعتصامي «رابعة والنهضة» وبعدها 30 أغسطس ثم 4 نوفمبر ثم 12 ديسمبر، ووصولاً إلى مظاهرات 25 يناير 2015.