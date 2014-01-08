دراسة: انخفاض في معدل وفيات السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية

كتب : نورهان السبحي الأربعاء 08-01-2014 14:47

خلصت نتائج تقرير حديث إلى وجود انخفاض في معدل وفيات السرطان بين الأمريكين، فعلى مدى السنوات الـ20 الماضية انخفضت المخاطر الكلية للوفاة من السرطان بمعدل 20%.

وأفاد تقرير جمعية السرطان الأمريكية، أن الفئة الأكثر انخفاضا بالسرطان هي الرجال السود في منتصف العمر، والذين انخفضت معدلات الوفيات لديهم بنحو 50 %.

ووجد الباحثون، أن تراجع وفيات السرطان خلال 1991/2010 تختلف حسب العمر والعرق والجنس، فمثلًا لم يكن هناك انخفاض في عدد الوفيات للنساء البيض 80 وكبار السن، ولكن كان هناك انخفاض بنسبة 55% بين الرجال السود الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 49 عامًا.

وأوضح الباحثون، أن هذا التقدم في انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بالسرطان، يرجع إلى تحسن طرق الوقاية، والأساليب العلاجية المتطورة، والانتظام في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.