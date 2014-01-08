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بالفيديو| إضراب أطباء مستشفى المنيرة للمطالبة بتوفير خدمة صحية عادلة

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بالفيديو| إضراب أطباء مستشفى المنيرة للمطالبة بتوفير خدمة صحية عادلة بالفيديو| إضراب أطباء مستشفى المنيرة للمطالبة بتوفير خدمة صحية عادلة

كتب : رغدة أيمن الأربعاء 08-01-2014 15:28

قالت الدكتورة ريهام إكرام، عضو النقابة العامة للأطباء، إن الإضراب الذي تم تنظيمه اليوم بمستشفى المنيرة العام، جزئي لم يشمل أقسام الاستقبال، والحالات الحرجة، ووحدات غسيل الكلى، مشيرة إلى أنه اقتصر فقط على العيادات الخارجية بجميع مستشفيات وزارة الصحة، ما عدا المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى غلق شباك التذاكر.

وأضافت "إكرام" أن الهدف من هذا الإضراب الضغط على من أجل توفير خدمة صحية عادلة، وليس معاقبة للمريض.

من جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء بالقاهرة، إن الإضراب يشمل الأطباء البشريين والصيادلة، للمطالبة بزيادة موازنة وزارة الصحة لـ15% من ميزانية العامة للدولة، وتأمين المستشفيات والأطباء مع تغليظ الأحكام على المعتدين عليهم.

يذكر أن أطباء المستشفى قاموا بتعليق ورقة بتحديد ميعاد للإضراب حتى تحقيق مطالبهم المتعلقة بإقرار كادر المهن الطبية.

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