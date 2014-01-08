"الأطباء": الإضراب وصل لـ75% بالقاهرة.. و"الصيادلة": لانهدف التصعيد بل الاستجابة

كتب : محمد سليمان منذ 51 دقيقة

دخل الأطباء والصيادلة في إضراب جزئي بالمستشفيات الحكومية، أمس، في الجولة الثانية للإضراب؛ احتجاجًا على عدم إقرار الحكومة لكادر المهن الطبية، واستبداله بمشروع جديد مكون حوافز وبدلات.

وأعلنت نقابة الأطباء أن نسبة الإضراب بالمستشفيات، خلال اليوم الثاني للإضراب أمس، بلغ 75%، بمشاركة 32 مستشفى، مشيرة إلى أن نسبة الإضراب بـ19 مستشفى وصل إلى 100%، و80% في 3 مستشفيات، و75% في مسشتفى واحدة.

وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن نسبة الإضراب انخفضت أمس عن اليوم الأول للإضراب في الأول من يناير الجاري، بسبب ضغط بعض مديري المستشفيات على الأطباء لكسر الإضراب.

من جانبها، أعلنت نقابة الصيادلة أن نسبة الإضراب وصلت بالمستشفيات إلى 85%، رغم محاولات بعض مديري المستشفيات، للضغط على الصيادلة، لكسر الإضراب.

وقال الدكتور حسام حريرة أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الإضراب لم يشمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، موضحًا أن الشؤون القانونية ستتضامن مع الصيادلة، ولفت إلى أن نقابة الصيادلة لا تسعى للتصعيد وإنما تسعى لتحقيق مطالبها فقط.