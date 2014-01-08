عروض مسرحية للتوعية بالدستور

كتب : رحاب عبد الله منذ 27 دقيقة

في إطار حملتها المستمرة للتوعية بالدستور تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مجموعة من العروض المسرحية ضمن المشاركة في فعاليات التوعية بالدستور الجديد.

ينظم فرع ثقافة الجيزة العرض المسرحي "دستورك يا وطن" بقصر ثقافة الجيزة يوم 9 يناير في الثانية عشر ظهرا، وفي نفس اليوم بمكتبة الهلال الساعة الخامسة مساءً، وبمركز شباب السلام في الثانية عشر ظهر 11 يناير، وبمكتبة ياسمينا في الثانية عشر ظهر 12 يناير، وفي السادسة من مساء نفس اليوم بقصر ثقافة الجيزة.

كما تقدم فرقة صلاح حامد المسرحية العرض المسرحي "الباقي هو الشعب" بفرع ثقافة الفيوم يوم 9 يناير بنادي ضباط الشرقية، ويوم 10 يناير بنادي قارون، وفي اليوم ذاته بنادي محافظة الفيوم، ويوم 11 يناير ببيت ثقافة طامية، وفي اليوم ذاته بمكتبة الطفل والشباب بطامية.

ويُختتم العرض بالمدينة الرياضية بدمو يوم 12 يناير، بينما يقدم العرض المسرحي "قمر 14" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف أيام 9، 10 يناير الجاري.