أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

رجائي عطية: الدستور اهتم بالمحامي لأنه لو أصبح عادلا ستسود العدالة الدولة

Google+ Print
رجائي عطية: الدستور اهتم بالمحامي لأنه لو أصبح عادلا ستسود العدالة الدولة رجائي عطية: الدستور اهتم بالمحامي لأنه لو أصبح عادلا ستسود العدالة الدولة

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 26 دقيقة

قال المحامي والمفكر رجائي عطية، إن الدستور يأتي في مرحلة تاريخية من تحديد مصير البلاد، ولم يسبق لمصر أن تتعرض للاقتتال والتخريب لفصيل ينتمى إليه، مثل ما نشاهده الآن.

وأضاف، خلال الندوة التي نظمها المجمع الإعلامي بمدينة شبين الكوم تحت عنوان "اعرف دستورك"؛ بحضور وخالد راشد نقيب المحامين، ومنى المليجي مدير المركز، ولفيف من شيوخ الأزهر والقساوسة، إنه قبل 25 يناير 2011 كان هناك من يتعاطف مع الإخوان، بخاصة أن الصورة المرسخة عنهم في أذهان المصريين بأنهم فصيل مطارد، لكن تغير جلدهم ولونهم عقب وصولهم للحكم، فالإخوان يعادون شعب "مسلمية ومسيحيية"، ويقتلون أبناء وطنهم ويدمرون وطنهم ويقدمون كل ساعة الدليل والأدلة على أنهم بالفعل جماعة إرهابية.

ودعا عطية المواطنين إلى شراء نسخ الدستور من الجريدة الرسمية، تجنبا لوجود نسخ مزورة، تعمل على الإساءة للدستور.

واشار رجائى إلى أن دستور الإخوان حاول السيطرة وحاول أن يجعل فكرة القوامة تذل المرأة، والدستور الجديد أنصف المرأة، مشيرا إلى أن الدستور خصص فصلا غير مسبوق للمحاماة، لأن المحامى لو كان عادلا فالعدالة ستسود الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن