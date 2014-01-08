رجائي عطية: الدستور اهتم بالمحامي لأنه لو أصبح عادلا ستسود العدالة الدولة

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 26 دقيقة

قال المحامي والمفكر رجائي عطية، إن الدستور يأتي في مرحلة تاريخية من تحديد مصير البلاد، ولم يسبق لمصر أن تتعرض للاقتتال والتخريب لفصيل ينتمى إليه، مثل ما نشاهده الآن.

وأضاف، خلال الندوة التي نظمها المجمع الإعلامي بمدينة شبين الكوم تحت عنوان "اعرف دستورك"؛ بحضور وخالد راشد نقيب المحامين، ومنى المليجي مدير المركز، ولفيف من شيوخ الأزهر والقساوسة، إنه قبل 25 يناير 2011 كان هناك من يتعاطف مع الإخوان، بخاصة أن الصورة المرسخة عنهم في أذهان المصريين بأنهم فصيل مطارد، لكن تغير جلدهم ولونهم عقب وصولهم للحكم، فالإخوان يعادون شعب مصر "مسلمية ومسيحيية"، ويقتلون أبناء وطنهم ويدمرون وطنهم ويقدمون كل ساعة الدليل والأدلة على أنهم بالفعل جماعة إرهابية.

ودعا عطية المواطنين إلى شراء نسخ الدستور من الجريدة الرسمية، تجنبا لوجود نسخ مزورة، تعمل على الإساءة للدستور.

واشار رجائى إلى أن دستور الإخوان حاول السيطرة وحاول أن يجعل فكرة القوامة تذل المرأة، والدستور الجديد أنصف المرأة، مشيرا إلى أن الدستور خصص فصلا غير مسبوق للمحاماة، لأن المحامى لو كان عادلا فالعدالة ستسود الدولة.