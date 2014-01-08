فساتين سهرة آخر موضة للمحجبات

هل أنت في حيرة من أمرك بسبب عدم قدرتك على تحديد إطلالتك الخاصة بإحدى المناسبات الهامة؟! لا تقلقي، فالامر أبسط مما يبدو عليه بوجود مصممين باتوا متخصصين بطرح مجموعات خاصة بالمحجبات، تتميّز بمراعاة الحشمة والأناقة، وتمنحك فرصة التألق بفستان يزيده تألقاً غطاء الرأس .

"سيدتي نت" تقدم لك بعض الخيارات لفساتين السهرة من مجموعة "inayah" الخاصة بملابس المحجبات.

أما أهم النصائح الخاصة بهذه الإطلالة فهي ضرورة الابتعاد عن:

ـ استخدام ربطة حجاب مبالغ فيها.

ـ استخدام حجاب عريض يُغطّي أسفل الكتفين، ما يفقد الفستان أناقته.

ـ حجاب قطنيّ مع ملابس السهرة.

ـ المبالغة في وضع المكياج؛ فالمكياج خيار مرغوب فيه في المناسبات، وإنما عليك الانتباه إلى أن المكياج المبالغ فيه لا يليق بالحجاب.

ـ استخدام إيشارب أو شيلة رقيقة تُظهر الشعر، ما يسيء إلى حشمتك.

ـ اختيار حذاء غير مناسب لطول الفستان؛ ولذلك ننصحك بتجربة الفستان مع الحذاء، قبل موعد المناسبة، واعتماد ارتفاع مناسب لك كي تتمكني من السير بسهولة.

نصيحة خاصة بمجموعة الصور المرفقة:

ـ اعتمدي شيلة او إيشارب غير مورّد أو مطبّع.

ـ ابتعدي عن اكسسوارات الرقبة والاكتفاء بخاتم أو سوار بسيط.

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