نصائح هامة عند استخدام نقاط الأنف

حساسية الأنف من المشكلات التى تنتشر خلال فصل الشتاء، وتقول الدكتورة سحر محمود أخصائية الأنف والأذن والحنجرة، إن من أعراض حساسية الأنف فى الشتاء الشعور بتهيج الأنف والرغبة فى حكها بشدة.

وأضافت الدكتورة سحر محمود، أن تلك الحالة قد تكون بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مما يسبب شعور المريض بالتوتر وانسداد الأنف، وقد يحتاج علاج تلك الحالة إلى استخدام نقاط الأنف، والتى تساعد على إزالة احتقان أو انسداد الأنف.

وحذرت من الإفراط فى استخدام نقاط الأنف، لأنها تسبب اضطرابات الأوعية الدموية، مما يجعلها تسبب انسداد الأنف مرة ثانية، مضيفة أن الإفراط فى استخدام تلك النقاط قد يسبب إدمانها كالشاى أو القهوة، مؤكدة أن تلك النقاط تستخدم فى حالات الإصابة بالزكام الشديد فقط.

وقالت أخصائية الأنف والأذن والحنجرة، إن الإفراط فى تلك النقاط قد يسبب فى شعور المريض بالصداع شديد وخاصة بمنطقة الجبهة، بالإضافة إلى انسداد الأنف تمام وعدم القدرة على إتمام عملية التنفس، بالإضافة إلى تأثر حاسة الشم بتلك الإصابة، بجانب إمكانية حدوث ضمور فى الأنف مع الشعور برائحة كريهة، بالإضافة إلى أنها تسبب ضعف مقاومة الأنف والإصابة بالزكام والتهابات متكررة، مؤكده على أهمية إتباع إرشادات الطبيب عند استخدام تلك النقاط.

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