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أطباء الإسكندرية يعودون للإضراب الجزئي.. والصحة: نسبة المشاركين لا تتعدى 2%

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أطباء الإسكندرية يعودون للإضراب الجزئي.. والصحة: نسبة المشاركين لا تتعدى 2% أطباء الإسكندرية يعودون للإضراب الجزئي.. والصحة: نسبة المشاركين لا تتعدى 2%

كتب : مروة مرسي وأحمد ماجد الأربعاء 08-01-2014 15:40

دخل أطباء الإسكندرية اليوم، في إضراب جزئي عن العمل بعدد من المستشفيات الحكومية، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بالدخول في إضراب جزئي يومي 1 و8 يناير الجاري؛ احتجاجًا على تجاهل إقرار كادر المهن الطبية واستبداله بالحوافز، وللمطالبة بزيادة تأمين المستشفيات ورفع ميزانية وزارة الصحة.

ونجح الإضراب في الإسكندرية، داخل مستشفى جمال عبدالناصر الحكومية، ومستشفى الجمهورية فقط، حيث شارك في الإضراب الجزئي عدد من الأطباء والصيادلة والعاملون بالتأمين الصحي.

وقال الدكتور محمد أبوسليمان، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، في تصريح خاص لـ"الوطن" إن الإضراب في الإسكندرية لا يتجاوز 2%، حيث طبق في أربعة مستشفيات، وشمل العيادات الخارجية فقط، ولم يصل إلى أقسام الطوارئ.

وأضاف أن كافة الأقسام الحيوية تعمل بشكل طبيعي منذ الصباح، ولم تتأثر بالإضراب الجزئي، مشيرًا إلى أن الإضراب انتهى في العيادات الخارجية أيضًا، وبدأ العمل فيها مجددًا.

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