بالصور| "وفد الغربية": نعم لدستور أخذ على الدولة 68 التزاما وكفل حقوق الفلاحين

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي الأربعاء 08-01-2014 15:54

قال المستشار حسين خليل، القيادي في حزب الوفد بالغربية، إن مصر مقبلة على استحقاق جديد من خارطة الطريق، يتمثل في الاستفتاء على الدستور يومي ١٤و١٥ يناير، مطالبا بضرورة خروج جميع المواطنين للتصويت على الدستور.

وأضاف "خليل" خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد بمحافظة الغربية تحت عنوان "الدستور وتبسيطه وشرحه للمواطنين" بقرية كفرحشاد التابعة لمركز كفرالزيات، أن مصر تحتاج لجميع أبنائها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها، قائلا "فلنخرج جميعا لنقول "نعم" على دستور به من التزامات وأعطى حقوقا للجميع.

وحضر الندوة كل محمد المسيري، عضو الهيئة العليا للوفد، وعماد توماس، المحامي بالنقض، ورئيس اللجنة التشريعية بالوفد، وعدد من أهالي القرية، وذلك في إطار الحملة الشعبية التي يتبناها الحزب للتعريف بالدستور في محافظات الجمهورية.

من جانبه قال عماد توماس، إن الدساتير توضع لحماية كل فرد في المجتمع، والقوانين تأتي وفقا لتوجه النظام السياسي الحاكم، ودستور 2014 أفضل من تسع دساتير شهدتها مصر، فهو دستور وضع 68 كلمة التزام، أي التزام الدولة بتلك الالتزامات في القوانين التي يسنها المشرع، وسيكون من حقنا رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تلك القوانين لمخالفتها الالتزام المنصوص عليه دستوريا، كما وضع الدستور 38 كفالة من الدولة في العقد الذي كتبته على نفسها لفئات بالمجتمع مثل العمال والفلاحين والطلاب وعلاج المواطنين، ووضع 25 حقا للمواطن على الدولة، ما يستوجب الموافقة عليه والتصويت بنعم.