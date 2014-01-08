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محافظ قنا يتصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر بالحملات التفتيشية

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محافظ قنا يتصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر بالحملات التفتيشية محافظ قنا يتصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر بالحملات التفتيشية

كتب : رجب آدم الأربعاء 08-01-2014 16:05

أكد السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة وضعت ضوابط وشروط حاسمة لمنع ذبح اللحوم خارج المجازر المرخصة، تصديا للظاهرة.

كان حرر محضرين بضبط 13 كجم من اللحوم والدواجن شملت 3 كجم من اللحوم مخالفة ذبح خارج السلخانة، و10 كجم من الدواجن المحفوظة بأكياس مجهولة المصدر بمركز نجع حمادي.

وأشار المحافظ، إلى أن الكميات التي تم الكشف عليها من اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم تسليمها إلى المستشفيات ودور الرعاية والمدن الجامعية ومديرية الأمن بلغ عددها 24 ألف كجم خلال الشهر الماضي، من خلال وجود تفتيش يومي من إدارة المجازر، والتفتيش على اللحوم بالطب البيطري تحت إشراف أطباء بيطريين مدربين ذوي كفاءة عالية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة للحفاظ على صحة المواطن وسعيًا نـحو توفير غذاء صحي وآمن.

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