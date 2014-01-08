طلاب الإخوان يلقون زجاجات المولوتوف على سيارتين تابعتين لأقباط بأسيوط

ألقى طلاب ينتمون الجماعة الإرهابية بأسيوط زجاجات المولوتوف على سيارتين وتروسيكل، ملك لأشخاص اقباط بشارع خالد بن الوليد، المتفرع من شارع الجمهورية، وسط مدينة أسيوط، مما أدى إلى اشتعالهم وقامت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي شب بهم.

> كان طلاب الجماعة “الارهابية” نظموا مظاهرة بشارع الجمهورية، ومنطقة فريال، والزهراء، وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على سيارتين وتروسيكل ملك للأقباط أثناء وقوفهم بشارع خالد بن الوليد، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم و السيطرة على الحريق وتقوم بمطاردتهم الآن بالشوارع الفرعية.