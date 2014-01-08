الجزائري يبدة يغيب 10 أيام عن الملاعب

(إفي) - يغيب الجزائري حسان يبدة، لاعب وسط فريق جرانادا الإسباني، عن الملاعب لمدة عشرة ايام بسبب إصابته بتمزق عضلي تعرض له في آخر مباراة بالدوري الإسباني أمام ألميريا، والتي حصل فيها على رابع بطاقة صفراء خلال الموسم الحالي، ليتزامن هكذا إيقافه للعقوبة مع فترة تعافيه.

وكان يبدة لاعبا أساسيا في المباراة التي فاز خلالها ألميريا على جرانادا بثلاثية نظيفة، بعدما تمكن الاسبوع السابق من تجاوز آلام عضلية، ولكن تم استبداله في بداية الشوط الثاني لدى تجدد آلامه العضلية.

وتظهر الاختبارات التي خضع لها اللاعب الجزائري إصابته بتمزق عضلي في الساق اليسرى، الاصابة التي ستبعده عن اللعب لمدة عشرة ايام، حسبما أعلن النادي الأندلسي اليوم.

ومن ثم لن يشارك يبدة في المباراة التي سيخوضها غرناطة بعد غد الجمعة أمام بلد الوليد في الجولة الـ19 من الليجا، كما أن مشاركته في اللقاء الذي يليه بالبطولة نفسها ضد أوساسونا محل شك، حيث يتوقع ناديه عودته للمران أواخر الأسبوع المقبل.

وكان ألميريا قد عدل مساء السبت الماضي من وضعه وابتعد عن مراكز القاع بفوزه الثمين على ضيفه جرانادا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتقى ألميريا هكذا للمرتبة الرابعة عشر برصيد 19 نقطة ليتخلف بفارق نقطة ومركز عن الفريق الاندلسي.