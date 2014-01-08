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وزير الخارجية الأسبق: إقرار الدستور يهيئ السيسي للترشح للرئاسة

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وزير الخارجية الأسبق: إقرار الدستور يهيئ السيسي للترشح للرئاسة وزير الخارجية الأسبق: إقرار الدستور يهيئ السيسي للترشح للرئاسة

كتب : نظيمة البحراوى منذ 9 دقائق

أكد السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، أنه يتوقع أن تصل نسبة الموافقة على الدستور لأكثر من 70%، مشيرا إلى أن ذلك سيكون إولى خطوات خارطة الطريق، وبمثابة قوة رادعة للدول الخارجية التى تدعم الجماعات الإرهابية وتسعى لإسقاط ، مؤكدا أن إقرار الدستور يؤهب الفريق أول عبد الفتاح السيى وزير الدفاع والإنتاج الحربى للترشح لرئاسة الجمهورية، بخاصة فى ظل المطالب الشعبية له بالترشح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للمجلس الأعلى لشورى القبائل العربية بجزيرة سعود لتابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، ومرقس يوسف قمص كنيسة مارمرقس الحسينية، والسفير محمد عرابي وزير الخارجية السابق، واللواء مسعد رشاد رئيس مجلس الحسينية، واللواء أحمد فيصل السكرتير العام السابق لمحافظة الشرقية تحت رعاية عطيه الطحاوي شيخ مشايخ العرب لدعم الدستور.

وأشاد عرابى بتأكيد الدستور على الحريات والحقوق والاهتمام بالطبقات المهمشة فى المجتمع، مؤكدا أن الشعب المصرى على درجة عالية من الوعى والإدارك بأن دستور 2013 من أفضل دساتير العالم.

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