ممثل "النور" بالخمسين يشارك وزير الإسكان ومحافظ المنوفية افتتاح عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 4 دقائق

شارك، اليوم، المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إبراهيم محلب، وزير الإسكان، واللواء أحمد شيرين، محافظ المنوفية، في افتتاح عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه شرب بركة السبع، وافتتاح محطة شرب الشهداء، وافتتاح محطة رفع صرف صحي شبرا باص، كما تفقد محطة صرف صحي وصناعي منطقة مبارك الصناعية.

وحضر الجولة المهندس السيد العشري رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس محمد موسى شعيب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو).