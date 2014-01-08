محمد بن راشد يزور مختبر الإبداع الحكومي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن حكومة دولة الإمارات تضع كافة إمكانياتها لدعم المبادرات الإبداعية القابلة للتطبيق كمشاريع ريادية تسهم في تحقيق السعادة للمجتمع، داعياً سموه إلى تطوير أساليب غير تقليدية لتوليد الأفكار الإبداعية وتكريم أصحاب الأفكار الريادية لتشجيعهم وتحفيزهم لتشكل هذه الافكار دوراً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموه: "ثقتي كبيرة في أبناء وشباب الإمارات وأتوقع منهم الكثير لوطنهم وأنهم سيقدمون خلال السنوات المقبلة أفكاراً إبداعية ستتحول إلى مشاريع تبهر العالم ويكون لها صدى كبير في المحافل الدولية كافة ما سيرتقي بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل دول العالم بحلول 2021".

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> وأضاف سموه: "نحن سعداء بإنجازات أبناء الامارات الذين بدأوا بوضع بصماتهم في مسيرة إبداع سيسجلها التاريخ، ونتابع ذلك باهتمام كبير ويحق لنا أن نفتخر بهم، فهؤلاء سيقدمون إنجازات مهمة في المجالات العلمية والتقنية وغيرها لخدمة وطنهم وشعبهم وسيكونون قدوة لأقرانهم في المنطقة والعالم ".

جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولي عهد دبي لـ "مختبر الإبداع الحكومي" الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في فندق "غراند حياة" بدبي، وحضور سموه لجانب من الجلسات تبادل خلالها الأفكار مع المشاركين واستمع لآرائهم.

رافق سموه خلال الزيارة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حميد بن محمد القطامي وزير التربية والتعليم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

وحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشباب وطلاب الجامعات والموظفين على عدم التردد في تقديم أفكارهم واقتراحاتهم الإبداعية حتى لو كانت بسيطة لافتاً إلى أن معظم المشاريع العملاقة التي أفادت الإنسانية وقامت عليها الحضارات قد بدأت من أفكار بسيطة معظمها جاءت من مبدعين لم يكونوا معروفين وها هي أسماؤهم تتردد اليوم في جميع المحافل وعلى أعلى المستويات.

وشدد سموه على أهمية الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في تحقيق التطور الذي تسعى الإمارات للوصول إليه في جميع المجالات، منوها إلى أن توظيف التقنيات وفق أفضل المعايير العصرية للوصول بالإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم في قائمة الأولويات التي يجب أن يعمل عليها جميع المسؤولين الحكوميين، لأنها الوسيلة الفعالة التي تمكن الشباب من التفكير الإبداعي.

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