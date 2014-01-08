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الخارجية تدعو مواطني الدولة الى عدم السفر لمملكة تايلاند

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الخارجية تدعو مواطني الدولة الى عدم السفر لمملكة تايلاند الخارجية تدعو مواطني الدولة الى عدم السفر لمملكة تايلاند

تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى عدم السفر إلى مملكة تايلاند في الوقت الحاضر الا للضرورة القصوى، نظرا لتوتر الأوضاع السياسية فيها. 
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> صرح بذلك عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية مضيفاً بان هذا التحذير يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وسلامة مواطني الدولة في الخارج.

وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى ان الوزارة تتابع تطورات الاحداث بصفة مستمرة وقد أنشأت وبالتنسيق مع سفارة الدولة في تايلاند غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين المتواجدين فيها.

 وطلب من مواطني الدولة في تايلاند تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات والتواصل مع سفارة الدولة في تايلاند في حال الحاجة الى أي مساعدة على الأرقام التالية 006624024000 0066871108785 أو إدارة العمليات 0244449600
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> وأكد وكيل وزارة الخارجية أن الوزارة على اتصال ومتابعة مستمرة مع سفارة الدولة في تايلاند وذلك للاطمئنان على مواطني الدولة بمملكة تايلاند.

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