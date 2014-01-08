الإمارات تجدد تراخيص شركات نفط غربية تشغل حقول رئيسية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، أن شركة بترول أبو ظبى الوطنية وقعت اتفاقيات مع أربع شركات غربية كبرى تسمح لها بمواصلة تشغيل أكبر حقولها النفطية.

وذكرت الوكالة، أن اكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال وبي.بى فضلاً عن شركة بارتكس للنفط والغاز وهى شركة أصغر مقرها البرتغال ستواصل تشغيل الحقول التى تنتج حوالى 1.5 مليون برميل يوميا.

ويسمح نظام الامتياز فى الإمارات لمنتجى النفط والغاز شراء حصص فى موارد الهيدروكربون.

وتنتهى التراخيص التى تعمل بموجبها الشركات منذ عقود الشهر الجارى وكانت عدة شركات آسيوية تأمل ان تحصل على حصص عند تجديد التراخيص.

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