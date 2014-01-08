ائتلاف حقوقي يطالب أبوعيطة بالوقف الفوري لعمالة الأطفال في المحاجر

كتب : محمود حسونة منذ 48 دقيقة

طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، بضرورة إصدار قرار وزاري من وزير القوى العاملة ملزم للمحافظين للوقف الفوري لعمالة الأطفال فى المحاجر ولا سيما فى صعيد مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم بدعوة من كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة، بمقر الوزارة، بين الائتلاف وممثلي وزارات الداخلية، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الصحة والسكان"، لمناقشة التوصيات التى خرج بها "المؤتمر الإقليمي لمناصرة حقوق الطفل العربى"، الذى نظمه الائتلاف بالقاهرة فى الفترة من 26 – 27 ديسمبر 2013 بمشاركة ممثلين لـ 9 دول عربية أعضاء الشبكة العربية لحقوق الطفل.

وشدد هانى هلال أمين عام الائتلاف، على ضرورة وقف حالات الموت اليومي التى يتعرض لها أطفالنا العاملين بالمحاجر، والتى تأتى على رأس أسوأ أشكال عمالة الأطفال فى مصر، التى جرمها قانون الطفل المصرى (126 لسنة 2008 ) وكذلك دستور مصر الجديد 2013 ، وأنه على الحكومة الحالية إن كانت تسعى بصدق لبناء وطن جديد يحترم فيه الإنسان وتتحقق فيه دولة القانون، فلابد من أن توضع قضايا وانتهاكات حقوق الطفل المصرى على رأس الأولويات.

وقال هلال، إن أطفال مصر فى المنيا والصعيد يموتون بشكل يومي ويتعرضون للعديد من الانتهاكات التى تصل إلى حد بتر الأطراف والصعق بالكهرباء فوق الجبال أثناء تقطيع الأحجار، وأن هذا الانتهاك ليس بالجديد، فلقد طالبت منظمات المجتمع المدنى مرارا كافة الحكومات المتعاقبة بضرورة الوقف الفوري لعمالة الأطفال فى المحاجر والمسابك وكافة أسوأ أشكال العمل والاستغلال للأطفال، ولم يستجب أحد، وهناك العديد من الإستراتيجيات والخطط الموضوعة فوق أرفف الوزارات والهيئات المعنية، وقد استنزفت مبالغ لا تحصى من أموال وجهود المصريين ولم يلتفت إليها أحد أو يفكر فى تفعيلها، وإنه قد آن الأوان لأن تصدر هذه الحكومة قرارات تحمى أبناءنا من الموت فوق جبال الصعيد.