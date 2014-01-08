أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - كيف يلعب الأهلي مع وبدون بديل أبو تريكة؟

Google+ Print
صورة - كيف يلعب الأهلي مع وبدون بديل أبو تريكة؟ صورة - كيف يلعب الأهلي مع وبدون بديل أبو تريكة؟

تعاقد الأهلي مع صانع الألعاب البوركيني موسى يدان لاعب القطن الكاميروني، على أمل تعويض الساحر اعتزال محمد أبو تريكة.

ودخل يدان قائمة المارد الأحمر لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز يوم الخميس في الخامسة مساء.

يدان يجيد اللعب خلف المهاجمين، وهو المركز الذي شغله عبد الله السعيد في أخر مباراتين مع الأهلي وتألق فيه محرزا ثلاثة أهداف.

وجود يدان يتيح للمارد الأحمر العودة إلى طريقة لعب 4-2-3-1، والتي اضطر محمد يوسف مؤخرا الاستغناء عنها واللعب بطريقة 4-4-2.

بينما قد يستمر يوسف في اللعب بطريقة المهاجمين الصريحين، والدفع بأحمد رؤوف المهاجم الجديد بحانب السيد حمدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع