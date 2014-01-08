صورة - كيف يلعب الأهلي مع وبدون بديل أبو تريكة؟

تعاقد الأهلي مع صانع الألعاب البوركيني موسى يدان لاعب القطن الكاميروني، على أمل تعويض الساحر اعتزال محمد أبو تريكة.

ودخل يدان قائمة المارد الأحمر لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز يوم الخميس في الخامسة مساء.

يدان يجيد اللعب خلف المهاجمين، وهو المركز الذي شغله عبد الله السعيد في أخر مباراتين مع الأهلي وتألق فيه محرزا ثلاثة أهداف.

وجود يدان يتيح للمارد الأحمر العودة إلى طريقة لعب 4-2-3-1، والتي اضطر محمد يوسف مؤخرا الاستغناء عنها واللعب بطريقة 4-4-2.

بينما قد يستمر يوسف في اللعب بطريقة المهاجمين الصريحين، والدفع بأحمد رؤوف المهاجم الجديد بحانب السيد حمدي.